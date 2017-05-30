В Херсонской области на 44% возросла младенческая смертность

По итогам 4 месяцев в Херсонской области показатель младенческой смертности в области вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г – с 26 до 41 случаев. Не умирали младенцы в Великолепетихском, Каховском, Верхнерогачикском, Высокопольском, Каланчакском, Голопристанском, Нижнесерогозском, Великоалександровском районах и Новой Каховке. Самый высокий уровень младенческой смертности отмечен в Ивановском районе.

Сколько именно там умерло грудных детей, не указывается.

Департамент здравоохранения Херсонской ОГА