Херсонец с дорожным патрулем задержал грабителя

В Херсоне на ул. Торговой (21 Января) сотрудников дорожной полиции остановил какой-то мужчина. Он сообщил полицейским, что заметил проходящего мимо грабителя, который накануне отнял у него мобильный телефон. Патрульные пригласили 27-летнего заявителя в салон машины, и вместе с ним отправились преследовать подозреваемого. Его через несколько минут задержали. Задержанный в совершении уличного грабежа признался. Он рассказал, что успел сдать телефон в ломбард, указав, в какой именно.

После изъятия телефон вернут законному владельцу.

По материалам: Херсонцы