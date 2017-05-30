Херсонські прикордонники на іноземному судні виявили двох іноземців з підробленими паспортами

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Під час здійснення пропускних операцій в пунктах пропуску через державний кордон військовослужбовці Херсонського прикордонного загону продовжують виявляти іноземців, які намагаються потрапити на територію України використовуючи підроблені або недійсні документи. Так учора, в пункті пропуску «Спеціальний морський торгівельний порт»  прикордонники відділу «Миколаїв» на іноземному судні виявили двох громадян Єгипту з підробленими паспортними документами. У обох іноземців паспорти моряка мають ознаки підчистки та виправлення установчих даних.

Виявлених громадян Єгипту прикордонники на територію України не пропустили, а підроблені паспорти передали на відповідальне зберігання капітану судна.
 
Помічник начальника прикордонного загону, 
начальник прес-служби Іван Шевцов

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