Через розподіл майна чоловік поранив ножем племінника

У Білозерське відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл поранено чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Потерпілим виявився 37-річний чоловік. У нього діагностували проникаюче поранення грудної клітини, алкогольне сп’яніння. Поліцейські встановили, що тілесне ушкодження потерпілому спричинив його рідний 44-річний дядько, з яким вони проживають в одному будинку. Зловмисник пояснив, що того дня він разом з племінником вживав спиртні напої, потім між ними почалася сварка.

Причиною став будинок, який вони не можуть поділити. Під час конфлікту дядько схопив ніж та вдарив ним племінника. Наразі стан здоров’я пораненого задовільний, загрози життю немає.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області