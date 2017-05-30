Из-за детской шалости с огнем в селе на Херсонщине сгорела скирда соломы

29 мая в 11:35 в пожарно-спасательное подразделение по охране Горностаевского района поступило сообщение от жительницы села Вольное. Женщина рассказала, что в ее частном домовладении горит скирда соломы. На место пожара выехало дежурное отделение 9-й в составе 4 человек. Пожарные ликвидировали пожар в 13:10, не дав огню перекинуться на рядом стоящее здание. В результате пожара уничтожено стог соломы массой 1,5 тонны. Предварительная причина пожара – детская шалость с огнем.

ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области