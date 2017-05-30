В Херсоні поліцейські затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень співмешканці

У Корабельне відділення поліції надійшло повідомлення від лікаря, що за місцем проживання померла 44-річна жінка. Смерть настала від перитоніту внаслідок проникаючого ножового поранення в область черевної порожнини. Поліцейські встановили, що тілесне ушкодження жінці спричинив 31-річний співмешканець, неодноразово судимий за крадіжки та грабежі. Після скоєння злочину чоловік дві доби переховувався. Оперативники затримали його. Зловмисник пояснив, що разом з жінкою вживав спиртні напої і не пам’ятає, через що виникла сварка.

Під час конфлікту він вдарив її ножем, після чого вона відмовилася від медичної допомоги і залишилася вдома.

Наразі зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області