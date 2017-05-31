За забор подземной воды без разрешения сельскому КП херсонские экологи насчитали 152 тыс. грн убытка

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Специалисты областной Госэкоэинспекции провели плановую проверку Нововоскресенского КП «Мое село» Нововоронцовского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, экологи установили, что предприятие занимается поставкой воды из 2 артскважин в селе Нововоскресенское. При этом  период с 23 июля 2014 года по 7 февраля забор подземной воды из осуществлялся без специального разрешения на пользование недрами. Инспекция подсчитала, что в результате нарушения законодательства, предприятием нанесло 152 662,82 грн убытка.

По материалам: Гривна. Новый формат

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