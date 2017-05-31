5-летняя девочка, которую нашли в Херсоне неделю назад, всё ещё живет в больнице

22 мая в Херсоне на Шуменском прохожими была найдена 5-летняя девочка, бродившая одна по улице. Ребёнка поместили в детское отделение больницы им. Тропиных. Через какое-то время приехала женщина, назвавшаяся мамой девочки, с намерением забрать ребёнка. Но ребенка женщине не отдали. Как сообщает Херсон онлайн, со ссылкой на зав. отделением Людмилу Богатчук, девочка поступила неухоженной, с педикулезом, хотя отклонений здоровья у неё выявлено не было. После того, как медики объяснили женщине, что до уточнения соответствующими органами всех обстоятельств ребёнка они отдать не смогут, та ушла и по сей день не появлялась.

Позже стало известно: девочку зовут Маргарита (сама она называет себя Никой), и у мамы это 6-ой ребёнок. На 5 старших детей мать родительских прав лишена. Отца нет.

«Кроме того, – рассказывает врач, – одновременно в отделении сегодня находятся ещё 2 детей из социально неблагополучных семей, которых изъяли социальные службы в ходе рейдов. Это Егор 7 лет, и маленькая София, которой нет ещё года. Дети жили в неблагоприятных условиях, в доме, имевшем репутацию «притона», вместе с несколькими взрослыми, злоупотребляющими спиртным. Уже более двух недель они находятся в больнице, но никто из родных к ним не приходит, так же, как и к Маргарите».