Андрей Гордеев пообещал достроить газопровод в Новоронцовке

Строительство газопровода в Новоронцовке было начато еще в 2007 году, но эксплуатацию так и не был введен из-за выявленных замечаний ПАО «Херсонгаз» и ТУ Госгорпромнадзора, которые генподрядчик не устранил. На сегодня здание частично разворовано, поэтому необходимо его техническое обследование специалистами для рекомендаций по его достройке и эксплуатации. Сейчас за счет местного населения сделана внутренняя разводка газопровода в селе. Но жители района установили твердотопливные котлы и вынуждены отапливать свои дома углем.

Сегодня во время рабочей поездки в Нововоронцовский район губернатор Андрей Гордеев заявил, что областные власти обработали этот вопрос: «Мы найдем пути достройки газопровода, которые удовлетворят интересы инвестора и общества».

Пресс-служба Херсонской ОГА