Дітям, аби їздити до Європи без візи, обов’язково потрібно мати біометричний закордонний паспорт

Із впровадженням безвізового режиму для громадян України відкривається можливість вільно подорожувати в низку країн Європи. При цьому готуючись до подорожі українські громадяни тепер зможуть більш спокійно їх планувати, в тому числі спонтанно. Поїздки можуть бути як просто на вихідні, так і на різноманітні виставки, фестивалі, футбольні матчі або ж до друзів та рідних. Варто лише пам’ятати – щоб їздити до Європи без візи, обов’язково потрібно мати біометричний закордонний паспорт громадянина України. Така ж норма стосується і дітей.

При цьому, паспорт громадянина України для виїзду за кордон дітям від народження і до 16 років оформляється строком на 4 роки. Після 16 років видаються паспорти з повним терміном дії – на 10 років. А от українцям зі звичайними, не біометричними закордонними паспортами, потрібно, як і раніше, оформлювати візу.

Оформляючи документ для поїздок дитини за кордон зверніть увагу, що до 12 років діти не здають відбитки пальців, тим не менш такий паспорт зберігає статус біометричного і дає дозвіл на безвізовий в'їзд до ЄС.

Вже з 12 років ця процедура є обов'язковою, а підпис дитини при оформленні паспорта ставиться, починаючи з 14 років. З іншими особливостями та переліком документів для оформлення біометричного закордонного паспорта для дитини можна ознайомитися на сайті Державної міграційної служби.

Також пам’ятайте, що біометричний паспорт, підтвердження мети та умов перебування і фінансове забезпечення необхідні в подорожі за замовчуванням.

Окремо відмітимо, діти віком від 16 років і старші мають право подорожувати до Європи без віз самостійно, до 16 років виїжджати за межі України можна лише у супроводі обох батьків, або у супроводі одного з батьків чи з довіреною особою, маючи при собі нотаріально завірену згоду батьків. Також запам’ятайте, якщо дитина віком до 16 років виїжджає з одним із батьків (опікунів, усиновлювачів), то необхідна нотаріально завірена згода другого з батьків (опікуна, усиновлювача).

В той же час якщо один із батьків живе за кордоном, то згоду засвідчують у консульських установах МЗС України. Окремо додамо, що якщо один із батьків не хоче підписувати згоду, то такий спір вирішується у судовому порядку. Основна мета розгляду – довести, що виїзд за кордон відбувається в інтересах самої дитини.

З іншими деталями та правилами перетину кордону дітьми можна ознайомитися на сайті Державної прикордонної служби України.