Полицейские задержали злоумышленника, забравшего у херсонца телефон “позвонить”

Экипаж отдела по обеспечению безопасности дорожного движения Херсонского облУМВД возвращался к месту дислокации. Навстречу ему по ул. Воронцовской (Коммунаров) в Херсоне выбежал парень. Его остановили. 18-летний херсонец рассказал, что за перекрестком увидел человека, который 2 дня назад отобрал у него мобильник (попросил позвонить и сбежал). Инспекторы посадили парня в служебный «Фольксваген» и поехали на поиски. В ходе отработки соседних улиц они заметили, как мошенник вошел в один из жилых домов. Инспекторы пошли за ним в подъезд и задержали, когда он заходил в квартиру.

При поверхностном осмотре в кармане его куртки обнаружили квитанцию ​​из ломбарда, куда злоумышленник сдал телефон потерпевшего.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 УК «Мошенничество».

ГУ Нацполции в Херсонской области

