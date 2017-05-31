На Херсонщині відбулись практичні заняття артпідрозділів оперативно-тактичного угруповання «Південь» (фото)

На Херсонщині відбулись практичні заняття з тактичної та спеціальної підготовки артилерійських підрозділів оперативно-тактичного угруповання «Південь». В заході брали участь підрозділи ствольної та реактивної артилерії великих калібрів. Комплексне заняття проходило в декілька етапів: здійснення маршу підрозділів в район висування, топогеодезична прив’язка вогневої позиції, виконання заходів підготовки стрільби та управління вогнем, відпрацювання індивідуальних та групових нормативів в умовах, максимально приближених до бойових. Вінцем занять було виконання вогневих завдань на точність ураження цілей.

Під час проведення заходу особливу увагу надавалось на швидкість дій артилеристів, а також суворе дотримання заходів безпеки. За словами керівника занять, усі поставлені на нього завдання були виконані.

"Головне в заняттях такого формату — злагодженість підрозділів та відповідальність кожного учасника занять за якість виконання своїх безпосередніх обов’язків. Також повинна бути максимальна впевненість в озброєнні та техніці, яка постійно повинна бути готовою до бойового застосування", — зазначив керівник заняття.

Крім того, на всіх етапах занять воїни приділяли значну увагу військовослужбовцям-контрактникам, які до прибуття в артилерійські підрозділи проходили підготовку у навчальних центрах. Досвідчені воїни-артилеристи тренували молодь, задля набуття ними практичних навичок дій в різних умовах обстановки.

Джерело: Народна армія