У минулому році на підприємствах Херсонщини зафіксовано 57 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом

У 2016 році на підприємствах Херсонської області зафіксовано 57 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, що на 17,4% менше в порівнянні з 2015 роком. За минулий рік кількість потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше склала 62 особи, що на 12,7% менше порівняно з попереднім роком. Серед постраждалих – 13 жінок та 3 особи, які на момент отримання травм, перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Від виробничих травм загинуло 7 осіб, що на 1 особу менше ніж у 2015 році. Внаслідок травматизму, пов’язаного з виробництвом, втрачено 3,6 тис. людино-днів, тривалість непрацездатності на одного потерпілого становила 58,2 дня та порівняно з 2015 роком збільшилась в 1,4 рази. Внаслідок травм, які сталися на виробництві, 7 особам було встановлено інвалідність.

Найбільше потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом та кількість загиблих від травматизму у м.Херсоні (42 особи та 2 особи відповідно).

Серед причин виробничого травматизму домінуючими є порушення правил дорожнього руху, трудової та виробничої дисципліни та вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо.

Головне управління статистики у Херсонській області