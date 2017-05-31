Херсон незабаром придбає 4 нові тролейбуси від ДП АСЗ 1 "АТ "АК "Богдан Моторс". Чотири новеньких "Богдани" з низькою підлогою оновлять парк херсонських тролейбусів. Учора, 29 травня, відбулась процедура закупівлі. Наразі пропозиції розглянуті. У результаті, ТОВ "Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг" не було допущено до аукціону. ТОВ УКРПАСТЕХ запропонував максимальну ціну у 20 млн грн за 4 тролейбуси, а ДП АСЗ 1 "АТ "АК "Богдан Моторс" – 19,8 млн, тобто 4,95 млн за одиницю.

Джерело: 0552.ua