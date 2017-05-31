Пациенты с ВИЧ будут получать лечение в херсонских больницах

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Пациенты с ВИЧ будут получать АРТ-препараты на лечение ВИЧ-инфекции в обычных поликлиниках Корабельного, Днепровского и Суворовского районов Херсона. Об этом 30 мая на пресс-брифинге рассказала главврач горбольницы им. Карабелеша Алла Малицкая. «Речь идет о более чем 714 пациентов, которые смогут получать жизненно необходимое лечение рядом с домом. Это позволит не прерывать лечение, ведь таким образом человек становится безопасноым не может инфицировать других», – сказала она. 

В рамках пилота «Постоянство ВИЧ-услуг» около 100 семейных врачей прошли обучение по тестированию ВИЧ и назначению антиретровирусной терапии (АРТ) больным.

Антиретровирусная терапия (АРТ) заключается в одновременном применении больными нескольких антиретровирусных препаратов, которые существенно помогают продлить жизнь ВИЧ-инфицированного и позволяют человеку не инфицировать окружающих при открытом контакте, сообщает пресс-служба горсовета.

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