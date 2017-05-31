Поліція Херсонщини запрошує на святкування Міжнародного дня захисту дітей

За ініціативи начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Артура Мєрікова завтра 1 червня в Херсоні о 10:00 на площі Героїв (майданчик біля облмуздрамтеатру ім. М. Куліша) відбудуться заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей. На захід запрошуються всі бажаючі.

Поліцейські продемонструють:

– дії підрозділів спеціального призначення по затриманню злочинців, звільненню заручників з використанням зброї та спецзасобів;

– зброю, спеціальну техніку та спецзасоби, які знаходяться на озброєнні поліції Херсонщини;

– роботу службових собак.

Заходи будуть супроводжуватися концертною програмою оркестру та вокального ансамблю «102 ФМ» обласного главку поліції.

Відділ комунікації поліції Херсонської області