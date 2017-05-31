У 2016 році на 100 народжених дівчаток припадало 107 хлопчиків

Станом на 1 січня 2016 року чисельність дітей віком 0-17 років становила 18,6% від загальної кількості постійного населення Херсонської області. Упродовж 2016 року в області зареєстровано 10 769 живонароджених дітей, з них хлопчиків 5 570 осіб, дівчаток – 5 199 осіб. На 100 народжених дівчаток у 2016 році припадало 107 хлопчиків. Переважна кількість живонароджених (45,4%) – це перші діти за порядком народження.

На початок 2016/2017 навчального року в області розпочали роботу 451 загальноосвітній денний заклад, в яких здобувають середню освіту 105,3 тис. учнів, з них 15% – навчається в закладах нового типу: гімназіях, ліцеях та навчально-виховних комплексах.

У перших класах, організованих при дошкільних навчальних закладах, навчається 154 дитини.

У 61 позашкільному закладі отримують знання та уміння за інтересами 31,8 тис. школярів. Серед них 28 центрів, палаців, будинків художньої творчості, 10 центрів, станцій, клубів науково-технічної творчості, 7 станцій юних натуралістів, 3 станції юних туристів-краєзнавців, малих академій наук учнівської молоді.

Не втрачається інтерес дітей до таких традиційних форм культурного та духовного збагачення, як відвідування театрів, музеїв, кінотеатрів, тощо. Зокрема, торік у музеях області побували 64,2 тис. учнів, слухачів, студентів; на сеансах закладів кіно(відео)прокат – 19 тис. дітей; на ранкових спектаклях у театрах – 57,4 тис. юних глядачів. У 27 музичних, 9 школах мистецтва, 2 художніх школах займалися 7,6 тис. дітей. В області діє 32 бібліотеки для дітей та 4 для юнацтва, які відвідали 62,1 тис. читачів, з них віком до 18 років – 50,1 тис.

Одним із найбільш масових та доступних видів організованого відпочинку школярів є проведення літніх канікул у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Влітку 2016 року у 445 таких закладах було оздоровлено 54,5 тис. дітей та підлітків (28,5 тис., або 52,3% – діти з нашої області), з яких 9,2 тис. – з багатодітних і малозабезпечених сімей, 3,8 тис. – діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, 2,3 тис. – діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, 731 – дитина інвалід та 263 – дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На кінець 2016 року в області нараховувалось 2862 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом року усиновлено 104 дитини, у тому числі 65 дітей – громадянами України, 33 дитини усиновлено одним із подружжя (коли один із батьків рідний), 6 дітей – іноземцями. Також у минулому році було оформлено опіку (піклування) на 251 особу.

ГУ статистики у Херсонській області