При перерегистрации в сервисных центрах МВД были обнаружены авто, находящиеся в розыске

Три автомобиля, разыскиваемых правоохранительными органами, выявлено при проведении регистрационных операций в сервисных центрах МВД в Херсонской области. В ТСЦ 6541 города Херсона 36-летний херсонец намеревался перерегистрировать автомобиль «DADI Smoothing», 2007 года выпуска, с государственными номерными знаками Одесской области. Автовладелец совсем недавно приобрел иномарку на основании оформленной доверенности. Во время проверки сведений об автомобиле по информационным базам данных выяснилось:

транспортное средство с октября 2010 года разыскивается правоохранительными органами Луганской области, как угнанное. В территориальном сервисном центре МВД 6544 города Голая Пристань 39-летняя местная жительница хотела перерегистрировать автомобиль «Skoda Octavia», который стоит на учете в Донецкой области. При проверке по информационным базам данных установлено, что транспортное средство разыскивается Подольским Управлением полиции ГУНП в г. Киеве.

В ТСЦ 6545 города Новая Каховка автовладелец не смог перерегистрировать автомобиль «ВАЗ – 2109», 1992 года выпуска. В ходе проверки сведений об автомобиле по имеющимся базам данных установлено, что с февраля 2010 года «девятка» разыскивается херсонскими правоохранителями.

Указанные материалы и транспортные средства переданы в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств.