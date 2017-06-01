Госэкоинспекция в Херсонской области насчитала ущерб Северной колонии на 900 грн

Госэкоинспекция в Херсонской области нашла нарушения в Северной исправительной колонии (№90) в Херсоне. Как сообщается на сайте ведомства, здесь насчитывается 13 источников выбросов загрязняющих веществ, из которых 3 неорганизованных. В основном воздух загрязняется при сушке лакокрасочного покрытия при нанесении порошковых материалов и при выполнении сварочных работ. С 25 июля по 2 августа выбросы проводились без разрешения (нарушена ч.5 ст. 11 закона «Об охране атмосферного воздуха»). Госэкоинспекция рассчитала ущерб – 900,74 грн.

По материалам: Гривна. Новый формат