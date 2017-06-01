На Херсонщині понад 200 осіб стали українцями

За січень-квітень до міграційної служби Херсонщини звернулося близько 250 осіб , бажаючих набути громадянства України та більш ніж 200 з них вже стали українцями. 44 особи набули громадянства за територіальним походженням, здебільшого, це вихідці з країн СНД (Росія, Вірменія, Узбекистан та ін.), 11 осіб стали українцями в зв’язку з перебуванням у громадянстві України їх батьків.

157 осіб набули громадянства за народженням.

Прийнято до громадянства України , відповідно до ст.9 ЗУ «Про громадянство України», згідно Указів Президента України – 8 осіб.

Міграційна служба інформує! Оформлення набуття громадянства здійснюється виключно за бажанням особи та у разі наявних підстав. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство та ніхто не вправі примушувати людину стати громадянином тієї чи іншої країни.

Набути громадянства України може не тільки особа без громадянства, а й іноземець, який зобов’язується припинити іноземне громадянство протягом 2 років з моменту реєстрації його громадянином України.

Іноземці, які не виявляють бажання стати українцями з тих чи інших причин, мають право, за наявності законних підстав, оформити посвідку на тимчасове або постійне проживання на території України.

В такому разі вони користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

З початку поточного року на Херсонщині оформлено 75 посвідок на тимчасове та 115 – на постійне проживання в Україні.



УДМС України в Херсонській області