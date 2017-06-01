Кількість іноземних громадян, що прямують до Криму зменшилась у 4 рази

Прикордонники Бердянського та Херсонського загонів, які несуть службу у контрольних пунктах на адмінмежі фіксують значне зменшення кількості громадян не тільки України, а й іноземців, які прямують до анексованого Криму. Так, у 2015 році до тимчасово окупованого півострову встановленим порядком оформлено трохи більше 15 тисяч осіб, тоді як у 2016 році адмінмежу в бік Криму перетнули майже 3,8 тисячі іноземних громадян. Тобто зменшення у 4 рази. Приблизно ж така кількість і повернулась на материк. Разом з тим, кількість непропусків іноземних громадян через адмінмежу з тимчасово окупованою територіє зростає.

У 2015 році прикордонники відмовили у пропуску 590 іноземцям, тоді як у 2016 році через різні порушення не пропустили вже 985 іноземних громадянина.

А вже цього року, у контрольних пунктах в'їзду-виїзду військовослужбовці не пропустили майже 600 іноземців, як правило, через відсутність спецдозволу та за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму. З яких більше 300 іноземців "отримали" заборону відвідувати Україну на три роки.

Державна прикордонна служба нагадує іноземним громадянам, що в’їзд до анексованого Криму та виїзд з нього здійснюється тільки через материкову частину України у контрольних пунктах «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар».

Окрім того, іноземні громадяни повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, які є дійсними для перетину та спеціальний дозвіл, що видається Державною міграційною службою України.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону