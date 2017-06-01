Нардеп Дмитрий Тымчук прогнозирует захват Херсонщины из-за Крыма

]Нардеп, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук заявил, что Россия может предпринять попытки захватить Херсонскую область. Об этом он рассказал в интервью Апострофу: «Чаще всего говорят, что через 5-6, максимум через 10 лет пресной воды в Крыму не будет вообще. Как раз из-за деятельности промышленных предприятий и, в первую очередь, нашего великого украинского диверсанта. Которого у нас почему-то не любят.

То есть в этих условиях необходимо контролировать, как минимум, Херсонскую область для того, чтобы обеспечить нормальное не просто соединение с Россией, а существование полуострова.

Мы на протяжении февраля-марта этого года мониторили очень плотно ситуацию в Херсонской области по всем направлениям – и выявили достаточно большое количество очагов напряжения».

Поэтому Тымчук считает необходимым передислоцировать в Херсонскую область механизированную бригаду из Кировограда:

«Поскольку фактически один батальон ВСУ на всю Херсонскую область – при том, что там находится административная граница с Крымом, при том, что Херсонская область имеет огромное стратегическое значение именно как ключ к Крыму – это не просто мало.

Это, по-моему, преступление – держать там такую мизерную численность войск».