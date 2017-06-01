На Херсонщині перекинулася вантажівка, з якої розлилася олія

31 травня каховські рятувальники черговий раз надавали допомогу службі екстреного виклику «102». О 19:45 до Служби порятунку «101» звернулися з місцевого відділу Нацполіції і повідомили, що на 337 км автомагістралі Одеса-Мелітополь у районі села Волинське Каховського району на узбіччі перекинулася вантажівка MAN, з якої розлилася олія. Прибувши за місцем виклику, рятувальники протягом двох годин забезпечували пожежну безпеку на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Загалом у поточному році пожежно-рятувальні підрозділи області у 19-ти випадках допомагали службам «102» і «103».

ГУ ДСНС України у Херсонській області