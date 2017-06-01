Поліція Херсонщини привітала маленьких жителів Херсона з Міжнародним днем захисту дітей (фото)

Сьогодні у Херсоні на пл. Героїв відбувся захід з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, який організували поліцейські. Діти фотографувалися на фоні поліцейських спецавтомобілів, мали змогу побути водієм бронетранспортеру та поліцейського мотоциклу, доторкнутися до справжніх пістолетів, кулеметів та автоматів, якими озброєна поліція Херсонщини. Кожній дитині подарували повітряні кульки та прапорці з гаслом «Поліція на захисті прав дітей». Присутніх чекала концертно-розважальна програма: виступили оркестр та вокальний ансамбль «102 ФМ» ГУ Нацполіції Херсонської області, дитячі творчі та спортивні колективи та спецпідрозділи поліції.

Гості свята спостерігали за вмілими діями службових собак кінологічного центру, які знаходили вибухівку, наркотики, затримували злочинця.

Бійці спецпідрозділу «КОРД» продемонстрували прийоми рукопашного бою та свою силу духу під час розбиття палаючої черепиці.

За результатами проведення інтерактивної гри заступник начальника поліції Херсонщини Олександр Прокудін вручив найбільш активним глядачам цінні призи – символ Головного управління собаку «Шериф».

Відділ комунікації поліції Херсонської області