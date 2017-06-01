Херсонщина приглашает туристов в крупнейшую в Европе пустыню

Херсонщина приглашает туристов в Олешковские пески – это крупнейшая в Европе пустыня. Здесь есть развлечения и для экстремалов, и для сторонников спокойного отдыха. В советское время здесь был авиационный полигон, но уже 10 лет это – Национальный природный парк "Олешковские пески". Крупнейшая в Европе пустыня занимает более 8 тысяч гектаров. В этом году пустыню открыли для квадроциклов. Спортсмены в восторге от ландшафта. Квадроцикл в пустыне может разогнаться до 150-ти километров в час. Но новичкам советуют со скоростью не шутить.

Для противников экстрима есть и пеший маршрут. Главное для пешего маршрута панамка, чтобы не получить тепловой удар, и удобную обувь на платформе. Песок здесь прогревается до 75 градусов.

Песчаное путешествие проводится в сопровождении специалистов. Ведь, в барханах легко заблудиться .В Олешковских песках не только туристы и развлечения, здесь тренируются и пограничники. Однако, они далеко отсюда. Поэтому власть уверяет, отдых в песках приграничного региона вполне безопасен.

"Учения,которые происходят у военных – очень далеко от того места, где проходят экскурсии, их вообще никто не может ни увидеть, ни услышать. Это безопасно", – сказала директор департамента туризма Херсонской ОГА Татьяна Волынец.

В прошлом году Херсонщина приняла более 3,5 миллиона туристов, в этом году здесь ожидают еще больше отдыхающих.

По материлам: 24 канал