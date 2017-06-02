Діти Голопристанщини, що захворіли на сальмонельоз, вже одужають

Кишкову інфекцію виявили у вихованців та працівників дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла-садок) №3 “Берегиня”, що в Голопристанському районі. У дітей, яким від 2 до 6 років, спостерігали симптоми сальмонельозу. «Загалом скарги до медичного закладу від батьків, діти яких відвідують ДНЗ №3, почали надходити ще з 25 травня. Зараз їм надають повноцінне та якісне лікування в Херсонській обласній інфекційній лікарні», – повідомив керівник закладу Мітковський Володимир Григорович. За його словами, сьогодні на стаціонарі знаходяться 20 дітей та 6 дорослих.

Перебіг їх захворювань середньої важкості. Малюкам нічого не загрожує і вони продовжують лікування. Облдержадміністрація тримає на контролі дану ситуацію. Дитячий садок зараз закритий на карантин орієнтовно на тиждень.

Наразі у дошкільному закладі працює комісія, спеціалісти якої відбирають проби їжі та води, обстежують працівників ясла-садка та проводять дезінфекцію. За результатами досліджень фахівці встановлять джерело збудника, причини та обставини отруєння дітей.

Херсонська ОДА