Патрульные забрали с улицы 9-летнего мальчика

Патрульная полиция Херсона сообщила, что вчера около 23:00 был получен вызов о том, что на ул. Гагарина ребенок несколько часов пытается попасть в квартиру, которую снимает его бабушка. Патрульным 9-летний мальчик рассказал, что поссорился с ней на железнодорожном вокзале и ушел гулять. Ни номера телефона бабушки, ни родственников назвать он не смог. Сообщений о пропаже детей не поступало, ребенка доставили в центр социально-психологической реабилитации детей.