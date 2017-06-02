Херсонские патрульные составили на водителя сразу 5 протоколов

Патрульная полиция сообщила в соцсети, то вчера около 15:00 ее сотрудники обратили внимание на автомобиль БМВ, который двигался с нарушением ПДД по ул. Покрышева. Водитель проигнорировал требование остановиться. Он набрал скорость и попытался убежать, несколько раз проехал на красный свет светофора, создавая угрозу окружающим. Патруль преследовал его с включенной мигалкой и сиреной, требуя остановиться через громкоговоритель. Водитель БМВ заехал в один из дворов на пр. 200-летия Херсона, вышел из машины и пытался скрыться в подъезде. Патрульные его догнали и заподозрили, что он нетрезв.

Мужчина высказывался в их адрес грубой бранью, хватал за одежду, провоцировал драку и не реагировал на требования прекратить это. В итоге он был задержан и доставлен в Херсонский отдел полиции. Проходить освидетельствование нарушитель отказался.

На него составлены админпротоколы по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора), ч.4 ст. 122 (создание аварийной обстановки), ст. 122-2 (невыполнение требования об остановке), 130 (управление в состоянии опьянения), 173 (хулиганство), 185 (злостное неповиновение требованию полицейского) КоАП.

Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.

Патрульная полиция Херсона