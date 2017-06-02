В Херсонском онкодиспансере открывается выставка “Поэзия реальности”

Сегодня, 2 июня, в 10:00 в рамках арт-проекта "Галерея жизни" в Херсонском областном онкологическом диспансере откроется выставка картин члена Национального союза художников Украины, "Лучшего художника 2015 года" по версии Херсонской областной организации НСХУ, Оксаны Оснач. Персональная выставка "Поэзия реальности" представлена 24 работами в технике масляной живописи, в жанрах пейзажа и натюрморта, а также в реалистичном направлении. Посетить выставку можно будет в течение месяца.