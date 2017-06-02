Прикордонники Херсонського загону в травні виявили заборонені товари на суму 270 тис. грн

Протягом травня 2017 року обстановка на ділянці Херсонського прикордонного загону суттєвих змін не зазнала. Під час несення служби в пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах «Каланчак», «Чаплинка» прикордонники не пропустили 71 громадянина, з яких 35 іноземців, виявили 6 підроблених та 29 недійсних паспортних документи. За порушення порядку перебування на території України до адміністративної відповідальності притягнули 7 іноземців та виявили 58 громадян, які порушили порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Також, під час оглядової роботи самостійно та спільно з представниками ДФС прикордонники в 15 випадках виявили заборонені для переміщення товари та предмети на загальну суму понад 270 тисяч гривень.

В 4 випадках виявляли транспортні засоби, які намагались ввезти з окупованого Криму з використанням підроблених документів.

На морській ділянці кордону під час патрулювання акваторії Чорного моря прикордонники виявили та передали встановленим порядком 47 заборонених знарядь лову, понад 3 кілометри риболовецьких сіток та 178 кілограмів морепродуктів.



Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов