СБУ провела обшук в одному з відділень Нацполіції Херсонщини через підозру в розголошенні державної таємниці

Співробітники Служби безпеки України провели обшук в одному з відділень Нацполіції у Горностаївському районі Херсонщини через підозру в розголошенні державної таємниці. До СБ України звернувся місцей мешканець, який передав правоохоронцям флеш-накопичувач. На носії зберігався документ з грифом цілком таємно. Оперативники спецслужби встановили, що «флешка», на якій до того ж заборонено зберігати секретну інформацію, належить одному із працівників поліції. Співробітники СБ України також задокументували, що у відділенні поліції намагалися приховати цей факт шляхом махінацій з офіційними документами.

У рамках кримінальних проваджень, відкритих за ст. 328 (розголошення державної таємниці) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, проведено обшуки у відділенні Нацполіції, під час яких вилучено матеріали, що доводять вчинення поліцейськими кримінального правопорушення.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України