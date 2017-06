Десятикласниця з Херсонщини посіла 4-е місце у США на конкурсі молодих науковців

Десятикласниця з Херсонщини та одна з фіналісток національного відбіркового етапу Intel Техно Україна Валерія Тищенко посіла 4-е місце на престижному міжнародному конкурсі серед молодих науковців Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), що проходив у Лос-Анджелесі (Каліфорнія), США. Intel ISEF – всесвітній конкурс наукових та інженерних досягнень школярів (13-18 років), який координується некомерційною організацією Society for Science and the Public. У змаганнях щорічно бере участь більше як 1700 учасників з понад 75 країн світу. Більше як два десятки Нобелівських лауреатів і 2 лауреати медалі Філдса свого часу були переможцями цього конкурсу.

Проект Валерії Тищенко «Виробництво електроенергії за допомогою хвиль на поверхні води» належить до галузі енергетики (energy physical) і дозволяє отримувати електроенергію, використовуючи принципи електромагнітної індукції.

Валерія є ученицею Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти України, пише ZIK.