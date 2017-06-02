Фахівці Херсонського облонкодиспансеру за тиждень оглянули та проконсультували 966 жителів Іванівського району

В рамках обласної програми "Наближення якісної діагностики до населення області" бригада фахівців Херсонського облонкодиспансеру з 22 по 26 травня працювала у Іванівському районі. Медпрацівники Іванівської ЦРЛ та Центру первинної медико-санітарної допомоги напередодні візиту онкологів провели анкетування серед населення та відібрали для огляду осіб із груп ризику. Онкохірург, онкоуролог та онкогінеколог за тиждень оглянули та проконсультували 966 жителів району. Більше 300 жителів району здали кров на онкомаркери, взяті більше 300 аналізів калу на приховану кров, 198 жінкам виконані цитологічні мазки.

При первинному огляді лікарями онкодиспансеру виявлено: 1 випадок меланоми шкіри голови, 8 випадків раку шкіри, 3 випадки раку молочної залози, 3 випадки злоякісних пухлин жіночих статевих органів, 2 випадки раку ЛОР-органів, 1 випадок раку порожнини рота, одному хворому діагностований рак легень. На сьогоднішній день частина цих хворих вже проходить лікування в обласному онкологічному диспансері.



Нагадаємо, що програма виїзної онкологічної допомоги розрахована на виявлення 12 видів раку і крім оглядів фахівців, включає швидкі та надійні онкотести. За даними проведених досліджень виявлена підозра на рак передміхурової залози у 13 випадків, рак жіночих статевих органів -3 випадки та 1 рак кишківника; 116 випадків запальних захворювань у жінок.

Окрім консультативної роботи, фахівці онкодиспансеру проводили навчання медичного персоналу Іванівської ЦРЛ. Так, проведені тренінги із виконання експрес-тестів у клініко-діагностичній лабораторії, прочитані лекції щодо ранньої діагностики злоякісних новоутворень.

19 червня спеціалісти онкодиспансеру почнуть працювати у Великоолександрівській центральній районній лікарні.

Проходьте профілактичні огляди та пам'ятайте, що рак – це хвороба, яка піддається лікуванню!