Херсонець став чемпіоном світу з кікбоксингу

У Будапешті (Угорщина) відбувся Кубок Світу з кікбоксингу «23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017», в якому взяли участь 1447 спортсменів з 38 країн світу. Склад збірної команди України представляли 88 спортсменів. Херсонська дитячо-юнацька спортивна школа № 6 була представлена Віталієм Дубіною та Єлизаветою Яковлєвою. У результаті змагань Кубку Світу, вистоявши 3 бої, у розділі К-1 Дубіна Віталій став чемпіоном світу, а Єлизавета Яковлева у розділі кік-лайт посіла ІІІ місце.

Херсонська міськрада