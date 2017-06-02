В Херсонському аеропорту прикордонники виявили іноземця,який перебуває у міжнародному розшуку

Учора в пункт пропуску для авіаційного сполучення «Херсон» рейсом зі Стамбулу прибув іноземний громадянин. Під час перевірки документів прикордонники відділу «Херсон» встановили, що громадянин, у відповідності до бази даних Інтерполу, перебуває у міжнародному розшуку за членство у терористичному угрупуванні. Злочинця прикордонники затримали та встановленим порядком передали представникам Національної поліції та СБУ. З початку року це вже другий випадок в Херсонському аеропорту, коли прикордонники виявляють громадян, які перебувають у міжнародному розшуку.





Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов