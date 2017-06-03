Херсонские боксеры с всеукраинского турнира привезли 5 медалей

Херсонские спортсмены привезли золотую, две серебряных и две бронзовых медали, а также заняли четвертое общекомандное место на всеукраинском турнире ЦС ФСОУ "Спартак" по боксу среди юношей 2003-2004 года рождения, который проходил в Скадовске с 30 мая по 4 июня. Владислав Сиденко в весовой категории до 65кг единогласным решением судей одержал победу над представителем Черкасской области Никитой Соболенко и завоевал золотую медаль соревнований. Никита Дядюн в весовой категории до 50кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем Винницкой области Назаром Шимкович.

В финальном бою наш спортсмен с разногласием судей 2-3 уступил представителю Ивано-Франковской области Антоном Жемчужниковым и завоевал серебряную медаль соревнований.

Максим Чертенко в весовой категории до 44.5 кг в своем первом бою решением судей одержал победу над представителем Харьковской области Ильей Краснокутским. В финальном бою наш спортсмен решением судей уступил представителю Винницкой обасти Федором Фриз и завоевал серебряную медаль соревнований.

Даниил Мурзяк в весовой категории до 59кг в своем первом бою единогласным решением судей уступил представителю Запорожской области Станиславу Чепижко и завоевал бронзовую медаль соревнований.

Никита Высоченко в весовой категории до 41.5 кг в своем первом бою решением судей уступил представителю Запорожской области Льву Штепа и завоевал бронзовую медаль соревнований.

Максим Тарасенко в весовой категории до 43 кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем Харьковской области Егором Глущенко. В следующем бою Максим решением судей уступил представителю Винницкой области Евгению Каминчуку.

Николай Гулько в весовой категории до 56 кг в своем первом бою решением судей уступил представителю Киевской области Ярославу Остапенко.

«Наши спортсмены от боксировали в силу своих возможностей. Опыт у некоторых ребят есть, так как они участвовали на Всеукраинских соревнованиях. Достойные были противники у наших спортсменов, и теперь наша задача как тренеров устранить ошибки, которые были допущены в этот раз»,-прокомментировал старший тренер сборной Херсонской области по боксу среди школьников Владимир Черный.

В соревнованиях спортсмены участвовали под руководством тренеров Андрея Саца и Вадима Андриянова.

Также в проведении соревнований участвовали ряд херсонских судей. Главным судьей турнира выступил судья международной категории АИБА Богдан Черный. Секретарь соревнований – судья национальной категории Владимир Черный. Боковые судьи/рефери – судья международной категории Григорий Андриянов и судья национальной категории Игорь Стецюк.

Всего в соревнованиях принимали участие 53 спортсмена из разных областей Украины.

Херсонская областная федерация бокса