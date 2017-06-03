Еко-проект херсонських школярів здобув перемогу на всеукраїнському конкурсі

Учні загальноосвітніх навчальних закладів Херсона взяли участь у VІІ Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок», що проходив за ініціативою Асоціації українських працівників, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, за підтримки Українського фонду культури і Київського інституту музики ім. Глієра та за участю Київського університету ім. Б. Грінченка, благодійною підтримкою Міжнародної громадської організації «Асоціація милосердя «Еммануїл», Громадської організації «Громадянський форум суспільної етики».

Нещодавно на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулося підбиття підсумків конкурсу. Серед переможців є екологічний проект «Книга написана серцем», підготовлений Херсонською загальноосвітньою школою І ступеня № 25 Херсонської міської ради, керівник проекту – Попова Наталія Іванівна, вчитель початкових класів.

На урочистій церемонії нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок», учнівський проект учнів школи № 25 відзначений дипломом Асоціації українських правників за ІІІ місце та подякою Державної екологічної інспекції України.

Херсонська міськрада