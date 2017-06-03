Президент подписал закон о квотах на поступление в вузы Херсонской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей

Президент Петр Порошенко подписал закон относительно обеспечения права на получение высшего образования для лиц с оккупированных территорий. Как сообщает пресс-служба Президента, закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лицами, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины", принятый Верховной Радой 16 мая. Закон предусматривает:

для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория и получивших документ об общем среднем образовании, прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения (научных учреждений) Украины.

Согласно документу, размер квоты для приема лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, в высшие учебные заведения, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, устанавливается в объеме 1000 мест государственного заказа и распределяется между указанными вузами в порядке, определенном Кабинетом министров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

По материалам: Украинская правда