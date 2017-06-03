Миграционная служба Херсонщины: около 65% обращений из Крыма – за загранпаспортом

С моментааннексии Крыма территориальные подразделения миграционной службы Херсонщины предоставили крымчанам более 50 тыс. админуслуг. При этом самый распространенный запрос – оформление загранпаспорта, таких за 3 года из всех обращений – около 65%. «Касательно получения загранпаспорта, все граждане Украины, независимо от их места регистрации, имеют право обратиться в любое территориальное подразделение…

Для нас главное – идентифицировать лицо, установить украинское гражданство и далее оформлять паспорт», – рассказала спикер Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области Иоанна Евич.

Что касается гражданских паспортов, с момента аннексии территориальные подразделения миграционной службы Херсонщины выдали крымчанам около тысячи ID-карт и более 3 тысяч паспортов старого образца.

Специалисты службы отмечают тенденцию к уменьшению обращений из Крыма, подразделения работают в обычном режиме и не отмечают ажиотажа.

Всего с 2015 года украинские загранпаспорта оформили более 61 тысячи крымчан. Такие данные предоставляет Государственная миграционная служба Украины. Больше всего крымчан получили загранпаспорта в Херсонской области – 12 тысяч, и в Киеве – более 9 тысяч.

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.

С 1 января 2016 года в Украине начали выдавать внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты. Действующее законодательство не предусматривает принудительной замены бумажных внутренних паспортов граждан на пластиковые ID-карты с электронным чипом.

По материалам: Крым.Реалии