Пансионаты на морских курортах Херсонщины забронированы на 70-80%

Пансионаты на морских курортах Херсонской области уже забронированы на 70-80%. Об этом рассказал директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук: «Несмотря на дополнительные рейсы, билеты очень сложно достать в Херсон, и это только начало сезона. Авиарейсы в Херсон из Киева тоже загружены почти на 100%. Тренд этого сезона – 70%, а то и 80% номерного фонда хороших пансионатов Херсонщины уже забронированы на все летний период».

По его словам, оставшиеся свободные места будут забронированы в течение ближайших недель, тогда как места в детских лагерях уже полностью раскуплены.

Также Царук добавил, что цены на проживание в частном секторе стартуют от 70-150 грн. с человека в сутки. В то же время, по его словам, стоимость проживания в апартаментах на популярных одесских курортах начинается с 300 грн. в сутки.

Но он уточнил, что инфраструктура Херсонщины абсолютно не развита.

По материалам: Голос.uа