Через админграницу в Крым пытались провезти партию психотропных таблеток

Пограничники Херсонского отряда Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Государственной фискальной службы 1 июня выявили партию психотропных таблеток на админгранице с аннексированным Крымом. Медикаменты пытались провезти с материковой Украины на полуостров. В КПВВ «Каланчак» на автомобиле «AUDI» прибыл гражданин Украины, который следовал из Херсона в Симферополь.

Во время осмотра транспортного средства, с помощью служебной собаки «Спайк», натренированной на поиск наркотических веществ, в салоне автомобиля пограничники вместе с представителями ГФС обнаружили 300 таблеток с содержанием психотропного вещества «Фенобарбитал».

Выявленные медикаменты пограничники передали представителям Нацполиции и направили сообщение о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного статьей 309 Уголовного кодекса Украины – «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», добавили в ведомстве.

Госпогранслужба Украины