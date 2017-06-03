В КПВВ «Чаплинка» прикордонний пес «Лерд» допоміг виявити наркотики (фото)

На адмінмежі з анексованим півостровом прикордонники Херсонського загону спільно з представниками Державної фіскальної служби продовжують виявляти заборонені для переміщення наркотичні та психотропні речовини. Так учора, до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» з території тимчасово окупованого Криму на автомобілі «ВАЗ» прибув 21-річний громадянин України. Під час огляду транспортного засобу, за допомогою службового собаки «Лерд» в салоні автомобіля та у багажному відділені прикордонники виявили 155 грамів наркотичної речовини рослинного походження «Насвай».

Виявлену речовину прикордонники встановленим порядком передали представникам Національної поліції та направили повідомлення про можливий факт кримінального правопорушення передбаченого статтею 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».



Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов