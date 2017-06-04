Херсонец в Интернет опознал свой автомобиль, который у него выманили мошенники

2 июня около 17:00 херсонец позвонил в патрульную полицию и рассказал, что увидел на одном из сайтов объявление о продаже его автомобиля «Москвич-2141», которым мошенническим путем завладели неизвестные несколько дней назад. Он договорился с продавцом о встрече и позвонил в полицию. На месте инспекторы пообщались с заявителем. Затем подъехал автомобиль. За рулем был незнакомый пострадавшему мужчина. Он сказал, что купил «Москвич» у знакомых и решил его перепродать. В присутствии патрульных он позвонил продавцу и договорился о встрече. Вероятного мошенника заявитель узнал – это 29-летний херсонец. На место вызвали следственно-оперативную группу. Всех участников происшествия доставили в Корабельное отделение полиции.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook