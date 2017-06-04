З початку весняно-літньої нерестової заборони поліція вилучила у браконьєрів 23 тони риби

На території Херсонщини тривають заходи з протидії незаконному вилову і реалізації риби та інших водних ресурсів під час весняно-літньої нерестової заборони.З початку проведення заходів поліцейські разом із представниками рибоохорони задокументували 151 факт браконьєрства та 105 випадків незаконної торгівлі водними ресурсами.У правопорушників були вилучені 23 тони незаконно виловленої риби та 120 кг інших водних ресурсів (раки, креветка). Як речові докази, були вилучені 216 рибальських сіток та 144 інших знаряддя вилову риби («павуки», ятеря тощо).

На правопорушників були підготовлені210адміністративних матеріалів. За 49 фактами браконьєрства відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».

За чотирма фактами зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Проведення профілактичних заходів триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області