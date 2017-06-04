Окупанти навмисно створюють черги на адмінмежі з півостровом

На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники Херсонського загону в черговий раз спостерігають значне уповільнення пропускних операцій контрольними службами окупаційної влади. Так, 3 червня, починаючи з 3:00 на територію півострова з материкової частини України окупанти пропускають по 4-5 транспортних засобів за годину. Таким чином контрольними службами на окупованій території штучно створюється видимість великого напливу туристів. Станом на 17.00 перед КПВВ «Каланчак» очікують на пропуск 28 автомобілів, а перед КПВВ «Чаплинка» – 30. При цьому збільшення пасажиропотоку не спостерігається.

Подібна ситуація спостерігається і навпроти КПВВ «Чонгар». Прикордонники радять громадянам врахувати дану інформацію під час планування подорожі на тимчасово окуповану територію АР Крим.



Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов