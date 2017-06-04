На адмінмежі прикордонники виявили авто з перебитим номером кузова

3 червня прикордонники Херсонського загону в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак» в черговий раз попередили спробу незаконного переміщення транспортного засобу через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом. Громадянин України, на автомобілі «Фольксваген» направлявся з Києва до Сімферополя. Підчас огляду транспортного засобу прикордонники встановили, що номер кузова автомобіля можливо знищений та перебитий знову не заводським способом.

По даному факту прикордонники проінформували представників Національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу».

Транспортний засіб та громадянина прикордонники встановленим порядком передали правоохоронцям для проведення подальших слідчих дій



Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов