Херсонські прикордонники виявили двох порушників за допомогою мобільного тепловізійного комплексу

Військовослужбовці Херсонського прикордонного загону продовжують заходи по конторою за дотриманням громадянам режимних правил в межах контрольованих прикордонних районів Херсонської та Миколаївської областей в т. ч. із використанням спеціальних технічних засобів. Так, учора вночі, військовослужбовці відділу «Залізний Порт» за допомогою мобільного тепловізійного комплексу в районі Приморського на узбережжі Чорного моря виявили двох громадян, які здійснили самовільний вихід в море на маломірних плавзасобах поза пунктом базування. За порушення правил прикордонного режиму обох громадян притягнули до адмінвідповідальності за статтею 202 КУпАП. Також, попереджаємо осіб, які у законний спосіб здійснюють вихід в море на плавзасобах, про активізацію так званої «морської охорони» окупантів в акваторії Чорного моря, в тому числі з можливим здійсненням провокацій та затриманням українських суден.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов