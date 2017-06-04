На КП «Чонгар» громадянин намагався продати чергу

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Поки окупанти створюють штучні черги на адмінмежі, деякі недобросовісні громадяни намагаються на цьому нажитися. Так, 3 червня, прикордонники виявили факт «продажу» черги. Громадянка України на автівці під’їхала до КП «Чонгар», але під час перевірки контрольних талонів, що видаються прикордонниками з метою контролю за транспортними засобами, військовослужбовці встановили, що він у неї відсутній. Правоохоронці дізнались, що місце їй продав громадянин за одну тисячу гривень. Українку військовослужбовці повернули в кінець загальної черги, а громадянин, побачивши, що його задум не вдався, повернув жінці гроші та зник з місця події.

Нагадуємо, що через вкрай повільний пропуск транспортних засобів окупантами до ТОТ АР Крим перед контрольним пунктом «Чонгар»  утворилася черга із транспортних засобів. Станом на 16.00 на виїзд з материкової України очікують 85 автівок.
 
Прес–служба Бердянського прикордонного загону

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