На Херсонщине сгорели одновременно три большегрузных автомобиля

4 июня ночью в Больших Копанях (Олешковский район) дотла сгорели 3 большие фуры, приехавшие за овощами на оптовый рынок «Неждана». Из-за короткого замыкания электропроводки первым полыхнул рефрижератор из Черновцов.ьПотом загорелись, стоявшие рядом 2 фуры из Черкасс.ьПосле тушения пожара 45-летний хозяин грузовика из Черновцов (это он обгорел при тушении пожара) заявил, что у него пропали документы и большая сумма долларов на закупку овощей.

Полиция расследует 2 версии: кража во время тушения пожара и то, что документы и деньги сгорели. Вещи и документы из машин водители выносили на отдельную площадку. Но они сгорели, когда туда добралась вытекшее из баков дизтопливо – костер получился на 5 кв. м. Вполне возможно, что деньги и документы сгорели в этом костре.

По материалам: Херсонцы