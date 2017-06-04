На Херсонщине прошел чемпионат по мотокроссу с участием почти 300 спортсменов со всей Украины

3 июня в Геническе стартовал открытый чемпионат города и района по мотокроссу, приуроченный ко Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие 287 спортсменов из Геническа, Мелитополя, Запорожья, Каховки, Новой Каховки, Николаева, Кривого Рога. Среди участников были и профессиональные спортсмены — победители чемпионатов, всеукраинских и международных соревнований. Также, соревнования были посвящены 25-летию создания Федерации мотоспорта Украины и 10-летию Генического мотоклуба «Бриз».

Поскольку соревнования были приурочены ко Дню защиты детей, все маленькие зрители получили от спонсоров бесплатное мороженное.

Чемпионат проводился в нескольких категориях: дети, профессионалы, любители и ветераны. В заездах спортсменам удалось показать высокое мастерство и незабываемое зрелище, которое вызвало огромный интерес у геничан и гостей города.

Отметим, что мототрасса в Геническе является одной из самых тяжелых в Украине и имеет 7 уровень сложности. Как отметили участники и судьи чемпионата, организация соревнований и подготовка трассы были на самым высоком уровне.

По материалам: Новый Визит